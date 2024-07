Bergamo lavori conclusi | riaperta la passerella ciclo pedonale della Greenway di via Castagneta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – Completati iriguardanti l'intervento di rifacimentodi via, a Begamo, che ha una lunghezza complessiva di 140 metri circa. Le operazioni finali di smantellamento dell'area di cantiere, e la contestuale riapertura al transito, si sono concluse infatti nel pomeriggio di oggi. L'intervento ha previsto la sostituzione di tutte le travi (in totale 22) con nuove in larice lamellare, la rimozione degli arcarecci e loro sostituzione con nuovi profili in acciaio, la posa di una nuova pavimentazione in lamiera di acciaio antiscivolo, in sostituzione di quella lignea, e la posa delle lamiere a protezione delle nuove travi in legno lamellare. "L'accesso alla– spiega l'assessore aipubblici Ferruccio Rota - è stato impedito al transitonel mese di febbraio 2024, anzitempo rispetto l'effettivo inizio dei, per ragioni di pubblica incolumità.