Bellano | morta la pugile Elena Ghezzi Chi era la campionessa italiana dei pesi leggeri

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Lecco), 8 luglio 2024 –prendeva a pugni le avversarie e, quando occorreva, la vita. Spesso vinceva, a volte perdeva, ma si rialzava sempre, fiera, coraggiosa e insieme sensibile. Ha però trovato una sfidante più tenace e più forte di lei: una malattia che l'ha uccisa. Sport e lavoro Èall'età di 42 anni laprofessionistadeie vicemondiale etricolore di Sanda, il pugilato cinese. Era stata insignita anche della medaglia d'argento al valore atletico del Coni. Abitava a. Di professione era una sarta. Gestiva un laboratorio artigianale a Morbegno, l'E. Vektro. La passione per il rockera anche una patita di musica rock. Con i Tre Allegri Ragazzi Morti aveva girato un videoclip, unendo la sua passione per il ring e per la boxe.