Avviso di rinvio dell’Assemblea dei Partecipanti di diritto e degli Aderenti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Informiamo che a seguito di diverse segnalazioni pervenute da iscritti che, non avendo aggiornato gli indirizzi email presso la Fondazione, hanno ricevuto l’informazione della convocazione non in tempo utile per pianificare la propria partecipazione alla riunione, il Presidente, sentito l’ufficio di presidenza della Fondazione, ha deciso di rinviare a nuova data l’Assemblea deidigià convocata per il giorno 11 luglio 2024 al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibileaventi titolo. Si invitano pertanto i soci ad aggiornare tempestivamente gli indirizzi email presso l’Amministrazione della Fondazione. La nuova datasarà fissata successivamente alla pausa estiva e comunicata tempestivamente ai sensi del vigente Statuto sociale.