Aurora morta nell’incidente col papà ubriaco la zia | Un dolore che devasta l’anima

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una tragedia che si riempie di dettagli sempre più drammatici quella accaduta alle 2,30 della notte del 7 luglio 2024, quando una tranquilla strada di Villabate, nel Palermitano, è stata teatro di incidentele. Una bambina di tre anni,Brusa, ha perso la vita in uno scontro che ha scosso profondamente la comunità locale. Il padre, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del veicolo affrontando una curva in via Nappa. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il padre guidava sotto effetto dell’alcol: un primo esito ha evidenziato un tasso alcolemico superiore al limite di 0,50 microgrammi per litro. A complicare ulteriormente la situazione, l’uomo era senza patente, poiché gli era stata ritirata recentemente, e l’auto era sprovvista di assicurazione.