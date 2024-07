A Ponte San Pietro il più potente supercomputer italiano per l’intelligenza artificiale generativa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024)San. Fastweb accelera la corsa dell’Italia verso il futuro con l’inaugurazione di NeXXt AI Factory, il primoNVIDIA DGX SuperPOD peroperativo in Italia, un evento che segna un punto di svolta nell’innovazione tecnologica del Paese. La cerimonia di inaugurazione con la partecipazione di Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, Augusto Di Genova, Chief Enterprise Officer di Fastweb, Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media S.p.A., Alessandro Fermi, Assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Brando Benifei, Europarlamentare e co-relatore dell’AI Act e di Gianluigi Greco del Comitato di Coordinamento sull’IA presso la Presidenza del Consiglio del Ministri e Professore di Informatica presso l’Università della Calabria, segna l’avvio di un percorso per contribuire a portare l’Italia al centro della rivoluzione del