Teatro ragazzi ecco il festival itinerante

(Di domenica 7 luglio 2024) In attesa dell’avvio de ‘I Teatri del mondo’ (35° edizione) dal 13 al 20 luglio, a Porto Sant’Elpidio, ildiperse ne va in giro per la provincia di Fermo e Macerata. La rassegna ‘Teatri del mondo alla ribalta’ fa tappa da oggi a a martedì, a Cascinare di Sant’Elpidio a Mare (in Piazza Leopardi). La mini rassegna inizia alle 21,15 con ‘Casino Royale’, spettacolo della Combriccola dei Lillipuziani di Rimini, prosegue l’8 luglio con ‘Pulcinella e il castello misterioso’ della compagnia Gli Sbuffi di Castellamare di Stabia; martedì 9 luglio con ilBlu di Varese e ‘Lulù e il suo magico mondo’. Non è finita qui perché dal 10 luglio, i TdM si rimettono in cammino verso Monte Urano dove sono in programma in Piazzetta Marconi alle ore 18,15 e in Piazza della Libertà alle 21,15) cinque spettacoli e un laboratorio.