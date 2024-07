Taxista abusivo multato al Terminal crociere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Avrebbe dovuto portarla a Milano: una corsa prenotata online tramite un sito che offre un servizio di taxi in giro per l’Europa. Ma ad aspettarlo a Porto Corsini, oltre alla turista americana pronta a salire per arrivare a destinazione, l’uomo, alla guida di un veicolo con targa straniera, ha trovato anche gli agenti della polizia locale, che dopo un controllo alla documentazione in suo possesso hanno riscontrato che non aveva i permessi per poter fare servizio come taxi, e così lo hannoe gli hanno ritirato il documento di circolazione. L’episodio è avvenuto ieri mattina verso le 9.30 aldi Porto Corsini e a essere fermato da tre agenti della polizia locale in servizio è stato un 34enne della Repubblica Ceca, a cui per l’appunto è stato ritirato il documento di circolazione (sospensione dai 2 agli 8 mesi) e che dovrà pagare una multa di 173 euro (ridotti a 121 se lo farà entro 5 giorni).