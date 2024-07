Superenalotto sono questi i giorni in cui si vince di più | lo dice la storia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 luglio 2024), i numeri parlano chiaro e, in particolar modo,assolutamente inequivocabili: l’estate “chiama” la fortuna. Possiamo fare tutte le congetture di questo mondo, quando ci apprestiamo a giocare al, al Lotto, al Gratta e vinci. Nessuno ha la palla di vetro, però, ragion per cui è assolutamente impossibile prevedere quali numeri saranno estratti o quale, fra i biglietti della pila, contenga il premio più alto di tutti. Il periodo estivo è particolarmente fortunato per il(AnsaFoto) – Ilveggente.itUn discorso a parte va fatto, invece, relativamente al momento in cui è meglio agire. Larivela, infatti, che il momento più proficuo per giocare alè proprio quello nel quale siamo appena entrati.