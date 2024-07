Sorvegliati e contenti nella società iperconnessa Il libro di Santarelli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) L’intelligence nell’era delle relazioni digitali. È questo il tema portante del saggio “” (Egea) di Marco. L’opera – occasione di riflessione critica e innovazione strategica – non si limita a descrivere le trasformazioni in atto, ma offre una riconcettualizzazione del paradigma informativo che sottende la sicurezza nazionale. Alessandro Curioni, security consultant, docente universitario e divulgatore, orienta la prefazione sulla “grande convergenza” tecnologica rimarcando come il concetto di “dell’informazione” sia ormai superato, lasciando spazio a un universo digitale di smisurata complessità. Due le considerazioni su cui indugiare: l’analogia con il pensiero nietzschiano, il Web come rappresentazione apollinea che rende accessibile il mondo dionisiaco e mutevole della Rete; la prospettiva inquietante di un futuro in cui i dispositivi, originariamente concepiti per accrescere la sicurezza, rischiano di comprometterla diventando mezzi di controllo incondizionato, sollevando questioni etiche sul dual use.