Sinner oggi gioca gli ottavi di finale a Wimbledon non puoi perderlo

(Di domenica 7 luglio 2024) Sono bastati 96 minuti aper battere Miomir Kecmanovic e volare aglididi, domenica 7 luglio alle 15.15, incontra l'americano Ben Shelton sul campo numero 1 dell’All England Club, secondo match di giornata dopo Paolini-Keys. Il numero 1 al mondo contro il numero 14, che arriva da tre match consecutivi vinti al quinto set. Shelton è untore non completamente a suo agio su questa superficie, ma serve spesso sopra i 220 km/h la sua temibile prima e, soprattutto, è mancino, cosa che può creare problemi agli avversari. I precedenti trae Shelton vedono il primo avanti 2-1. Dove vedere(e subito)-Shelton a2024 in streaming Le dirette di2024, comprese tutte le partite del nostro Jannik, a partire da quella divs Ben Shelton, vengono trasmesse sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV.