Prosegue il piano di risanamento

(Di domenica 7 luglio 2024) "I risultati ottenuti neldel lago di Varese sono frutto di un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti tutti i rappresentanti del territorio con in testa Regione Lombardia", lo dichiara, soddisfatto, Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale intervenuto alla presentazione dei risultati del quinto anno di lavoro dell’Aqst, l’accordo quadro di sviluppo territoriale del lago di Varese, che si è svolto ieri mattina a Gavirate. "Voglio ringraziare in particolare l’Assessore Maione – ha affermato Cosentino – per aver portato avanti il progetto, continuando sulla strada degli investimenti: a dicembre 2023 sono stati stanziati ulteriori 7 milioni di euro per i prossimi tre anni in aggiunta ai circa 10 milioni di euro già stanziati nel periodo 2019-2023.