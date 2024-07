Perez tra Inzaghi e Zanchetta Un banco di prova all’Inter – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024) Alexsarà il nuovo acquisto dell’Inter nei prossimi giorni. Il giocatore del Real Betis sarà a breve nerazzurro, il Corriere dello Sport pone però un quesito importante. FUTURO – Alexè un vero e proprio colpo per il futuro in casa Inter. Il giocatore è un classe 2006, ha 18 e arriva dalla Spagna. La dirigenza ha trovato un accordo nelle ore precedenti con il Real Betis per un prestito con diritto di riscatto fissato a 500mila euro più bonus. Operazione irrisoria diventata per l’Inter una situazione win-win, impossibile perderci per un esborso così esiguo. La società crede fortemente in questo acquisto, infattinonostante la sua giovanissima età inizierà il ritiro con Simone, un dubbio sul futuroPROGRAMMA – Le visite mediche e la firma del contratto ci saranno nella settimana prossima, poi da sabato 13 luglio sarà a disposizione del mister per il primo allenamento della stagione 2024-2025.