Perché Ennui e non Noia | il significato di una delle Emozioni di Inside Out 2

(Di domenica 7 luglio 2024) Tra le nuovepresentate inOut 2, una su tutte ha catturato la curiosità degli spettatori; la misteriosa e cupa, infatti, pur raffigurando uno stato d’animo simile alla, non assume il nome di Boredom (appunto, ‘’ in inglese) bensì si identifica con il prestito francese ‘’, che sta ad indicare un sentimento leggermente più sfaccettato. Per, infatti, secondo il dizionario Merriam – Webster, si intende un ‘generale senso di stanchezza e insoddisfazione‘; il termine è quindi usato per indicare un importante stato di alterazione dell’equilibrio psicofisico in cui una generica sensazione di spossatezza generale si accompagna a, esacerbandolo, uno stato, più o meno duraturo, di insoddisfazione e assenza di stimoli positivi.