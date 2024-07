Oristano grave incidente | morti tra le fiamme 3 motociclisti un quarto è grave

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024)tre, un. La dinamica è ancora da accertare Tragedia sulle strade sarde nel primo pomeriggio di sabato 6 luglio. Un terribilestradale avvenuto sulla Sp 11, nel comune di Paulilatino, in provincia di, ha causato la morte di tre giovanidella zona. Le vittime, tutti e tre residenti in Sardegna e di età compresa tra i 27 e i 30 anni, erano a bordo delle loro moto quando si sono scontrate con un’auto, mentre con una comitiva si dirigevano verso il lago Omodeo per una gita. Lo schianto, avvenuto intorno alle 13:40, è stato violentissimo e ha provocato anche un incendio, alimentato dalla fuoriuscita di benzina dai mezzi coinvolti, che ha reso necessario l’intervento dei Canadair.