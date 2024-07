Nato il quattro luglio | come finisce il film con Tom Cruise?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 7 luglio 2024)ilcon Ron Kovic che, dopo la pubblicazione della propria autobiografia, riesce finalmente a parlare alla nazione, nel corso della convention del Partito Democratico che si svolse a New York nel 1976. Ilnarra la storia vera di Ron Kovic, un giovane americanoil 41946 (giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America) da una famiglia cattolica e tradizionalista, dalla quale eredita l’attaccamento agli ideali nordamericani e allo sport agonistico. A 18 anni si arruolavolontario nei Marines, diviene sergente e parte per il Vietnam. Solo allora scopre la realtà di una guerra che non risparmia nessuno, abbinata al rimorso per aver ucciso per sbaglio un commilitone. Ferito alla spina dorsale, perde l’uso delle gambe e resta impotente.