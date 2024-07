Mio figlio è stato ucciso pretendo nuove indagini La morte di Federico Carnicci il mistero di Santa Croce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024)(Pisa), 7 luglio 2024 – Ripartire da lì. Da sotto Ponte. Da quella notte. Dal cellulare, dalla tenda del giovane – già messa sotto la lente dalla criminologa Sara Bardi – e, soprattutto, dalla ricerca di testimoni. L’avvocato Luigi Chittoni Fornaciari, che aveva portato in udienza una mole impotente di investigazioni difensive, compresa una perizia con colloqui con persone che all’epoca dei fatti conoscevano e frequentavanoa Roma, e con altri elementi quali messaggi Whatsapp, telefonate e rilevi effettuati nella tenda dove aveva dormito, l’ultima sera. Il legale della famiglia chiedevae un’autopsia, e ora sta lavorando per far riaprire il caso. "Siamo davanti, per le nostre valutazioni, a ipotesi di reato che non vanno in prescrizione – spiega il legale –.