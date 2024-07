Lonato del Garda incidente tra auto e moto in galleria | morto il centauro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024)del(Brescia), 7 luglio 2024 – Tragico, verso le 15 di oggi, nellaSan Zeno lungo la Sp 11 nel tratto che attraversa il territorio didel. A scontrarsi un’e una, ad avere la peggio ilche ha perso la vita. Stando a una prima ricostruzione, ilciclista era diretto verso Brescia e si è scontrato con l’che proveniva nel senso opposto. L'impatto è stato molto forte e il conducente della due ruote è finito con violenza sull'asfalto. Immediato l’intervento dei soccorsi: ilè stato portato in ospedale a Desenzano dove però è arrivato senza vita. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi, la strada è stata temporaneamente chiusa. La polizia si occupa di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.