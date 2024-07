Le lezioni da trarre in un anno elettorale Scrive l’amb Castellaneta

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Il 2024 è davvero unepocale per la quantità di competizioni elettorali che si svolgono in tutto il mondo: sono oltre due miliardi le persone chiamate alle urne in decine di Paesi, in una sorta di check-up politico a livello globale che potrebbe portare (e anzi sta già portando) con sé cambiamenti di vasta portata. Come stdimostrando, del resto, le tornate elettorali che si stsvolgendo in questi giorni e che consentono anche di effettuare alcune considerazioni sullo stato di salute delle nostre democrazie occidentali e sull’impatto che hle enella società odierna dove la comunicazione ha assunto un ruolo pervasivo e molto diverso rispetto a quello giocato fino a solo pochi anni fa. Quanto accaduto giovedì in Regno Unito è un caso emblematico.