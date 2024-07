In classifica Ugna insegue Bigattiera e Dore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Dopo due terzi del girone di qualificazione del Torneo dei Rioni di Montale comandano lai rionicon sette punti seguiti dall’, detentore del titolo a quota sei punti. Potrebbe però raggiungere i due rioni battistrada anche la Smilea, che ha 4 punti ma una partita in meno e che giocherà proprio domani, lunedì 8 luglio, in un incontro con il Tobbiana che potrebbe essere decisivo per le posizioni di testa. Il Tobbiana, che ha tre punti, gioca infatti domani la sua quarta e ultima gara della fase preliminare e aspira a fare punti per collocarsi al meglio nella zona play-off. E’ molto viva e ancora indecisa la lotta per non finire all’ultimo posto, che, secondo regolamento, condanna ad uscire dal torneo escludendo anche dai play-off.