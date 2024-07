Il recupero dell’ex Macello | Un quartiere rigenerato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Unatteso: al via i lavori all’exCivico di via Guglielmo Pepe, che trasformeranno l’area dismessa in un polo dedicato prevalentemente ai giovani, con spazi per attività aggregative, culturali e associative. I lavori, affidati a Notarimpresa, dovranno concludersi nel febbraio 2026. L’intervento da 9 milioni e 200mila euro, finanziato per oltre sei milioni e 300mila euro dal Pnrr, è articolato in diversi edifici. Una volta riqualificato, all’exci saranno un’area espositiva dedicata soprattutto a giovani artisti che andrà ad ampliare l’offerta di luoghi per le mostre; uno spazio di aggregazione giovanile; la sede degli Scout, che hanno lasciato la struttura nei mesi scorsi per permettere l’esecuzione dei lavori; gli uffici della segreteria dell’Its Academy, realizzati nel lotto finanziato dal bando regionale Arest.