Il Niño e il cambiamento climatico | la ricetta perfetta che causa uragani sempre più forti Il futuro ci riserverà mostri simili a Beryl

(Di domenica 7 luglio 2024) La nuova stagione degliatlantici è già partita e, secondo le stime, promette di essere altamente distruttiva. E sotto accusa, come, finisce il. In questi giorni, l’uraganosta concentrando su di sé l’attenzione di tutto il mondo con la sua scia di distruzioni – case ed edifici abbattuti, strade impraticabili, linee elettriche divelte. Il 3 luglio, dopo soli due giorni, aveva giàto 7 morti e un gran numero di feriti, tra cui la vicepresidente del Venezuela, colpita da un albero. A fare impressione è proprio la sua capacità di incrementare enormemente la propria potenza. Per intenderci, la rapida intensificazione si verifica quando, nell’arco di 24 ore, un uragano aumenta la velocità di almeno 56 km/h: bene,è passato da 112 km/h a 209.