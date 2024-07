Il corteo delle castellane Piccoli Comuni in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Gli occhi del pubblico, sabato prossimo, saranno concentrati anche su di loro: le, che con il loro fascino impreziosiranno ildei sedici castelli vassalli della città. Nelle ultime ore, sono stati svelati i nomi di altre ‘signore’. Per Arquata, ad esempio, toccherà a Giuseppina Cimini. Arquatana d’adozione grazie all’incontro con il marito Alessandro Petrucci, ha subito condiviso con lui l’amore per il territorio montano e insieme hanno deciso di trasferirsi all’ombra del Vettore. Qui la famiglia si è arricchita con la nascita di tre splendidi figli (Francesco, Vittoria e Maria Rosa). Attiva nellatà locale come componente del direttivo della Pro Loco, Giuseppina si è detta emozionata di partecipare alla Quintana con il castello di Arquata, presente nelascolano fin dalle primissime edizioni.