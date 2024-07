Grande Fratello le due ex gieffine tornano in tour | l’amicizia decolla dopo il reality

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Prosegue ildi Fiordaliso, accompagnata dall’amica Valentina Modini: la ex concorrente delal fianco della cantante Va avanti a gonfie vele ildi Fiordaliso, accompagnata dall’amica inseparabile Valentina Modini. Le due ex concorrenti delieri sera hanno vissuto una nuova serata deldella cantante di Non voglio mica la luna, sempre nel segno delche le accompagna ormai da quando hanno messo piede nel loft di Cinecittà. “E anche questa è andata” ha scritto lady Fajana in una storia Instagram allegando prima uno scatto con la zia Fiorda e poi una carrellata di altri momenti della speciale notte in musica delle due ex. LEGGI ANCHE: Temptation Island, Lino e Alessia si sono lasciati? La segnalazione non lascia dubbi Subitola sua uscita dal loft di Cinecittà, Valentina ha parlato così del rapporto nato con Fiordaliso nella Casa più spiata d’Italia: “Fiorda è una delle persone più belle che il destino potesse farmi incontrare.