Ginnastica artistica Parigi 2024 | definiti gli azzurri per l’All-Around maschile a squadre

(Di domenica 7 luglio 2024)i cinqueche rappresenteranno l’Italia neldiai Giochi Olimpici di. Si tratta di Lorenzo Minh Casali, fresco campione italiano nel concorso generale individuale, Yumin Abbadini, Mario Macchiati, Carlo Macchini e Nicola Bartolini. La squadra azzurra si era garantita il pass a cinque cerchi ai Mondiali di Anversa dello scorso ottobre ed ora si compone la formazione che scenderà in pedana alla Bercy Arena. L’Italia, inserita nella terza ed ultima suddivisione con Turchia, Svizzera e Spagna, esordirà alle Olimpiadi il 27 luglio, mentre la finale del concorso generale aè in programma il 29 luglio. Al momento, gli atleti dell’Italia qualificati per i prossimi Giochi Olimpici sono 383, di cui 200 uomini e 183 donne, suddivisi in 34 discipline.