Gigi D’Alessio papà per la sesta volta | Benvenuta Ginevra!

(Di domenica 7 luglio 2024) Napoli, 7 luglio 2023 – “!”. Cosìha annunciato la nascita della suafiglia, venuta al mondo alle 12.09 di oggi, domenica 7 luglio. L’artista lo ha scritto sui social, postando l’emoticon di un cuore e la targhetta d'identità del servizio neonatale con i dettagli della culla n. 171. La piccola pesa 3 chili e 380 grammi ed è lunga 48 centimetri.è la seconda figlia avuta con la compagna Denise Esposito – l’avvocata di 26 anni più giovane di lui, conosciuta durante un concerto a Capri di– dopo Francesco, il piccolo salito sul palco per cantare insieme alin uno dei concerti sold out a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Tantissimi i commenti di auguri sulla pagina Instagram del cantante.