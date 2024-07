Giallorossi pronti a ripartire da domani il Benevento inizia a macinare chilometri all’Imbriani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl conto alla rovescia sta per finire e dopo settimane trascorse a parlare di trattative, possibili rinnovi e partenze dala truppa giallorossa inizierà ai primidi questa stagione sul prato dell’Antistadio Imbriani. Nella settimana che sta per cominciare l’organico svolgerà un pre-ritiro al suo quartier generale per riaccendere senza traumi i motori in vista del ritiro vero e proprio in programma al Mancini Park Hotel dal 14 luglio al 4 agosto. In antitesi rispetto alla scelta fatta lo scorso anno, questa volta la società ha posto in essere subito delle decisioni drastiche consegnando a mister Auteri un gruppo di 27-28 calciatori con l’obiettivo di evitare, almeno nelle fasili, un inutile sovraffollamentoe poi al Mancini con quei tesserati che non rientrano nel progetto giallorosso.