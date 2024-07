Fra noir realismo e fantascienza Lo sguardo di Sloane

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Jerry e Bark sono due giovani che da pochi anni hanno terminato i loro studi e decidono di andare in Università per visita al loro professore di astronomia, Le Normand. Ma lo trovano morto e orribilmente avvolto dalle fiamme, mentre tutto il resto della stanza pare intatto. Arriveranno poi il rettore e naturalmente la polizia, che cercherà di capire come poteva essere accaduto quel misterioso fatto tragico. Il professore, ovunque stimatissimo per i suoi studi, ai quali era dedito sopra ogni altra cosa, si era sposato da poco e qui entrerà in scena un altro personaggio, la moglie Selena, figura ambigua la cui centralità nella narrazione diverrà sempre più evidente. E quasi subito sposerà Jerry, il più vicino a Le Normand tra i due ragazzi. Ma poi, l’inatteso suicidio dello stesso Jerry sarà il secondo colpo di scena della vicenda.