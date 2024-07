Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | tanto da fare ma serve pazienza Amrabat-United non è finita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 - Che il lavoro dasul mercato sialo si capisce anche leggendo la lista dei convocati dellaper il ritiro che scatterà domani mattina al Viola Park. Almeno 16 calciatori su 31 sono giovani di belle speranze e poco più. D'accordo, manca qualche nazionale (ha ottenuto un prolungamento di vacanza fino al 15 luglio) come Barak e Milenkovic, oltre ai tre argentini impegnati tra Copa America e Olimpiadi. Ma insomma, della lista fanno parte anche elementi che difficilmente resteranno a Firenze nelle prossime settimane. Di certo se ne andrà Brekalo, mentre Sabiri proverà a giocarsi le sue chance che per la verità sembrano pochine. Dei giovani si è detto e scritto. Alla fine il discorso si può restringere a un paio di elementi per un'eventuale conferma: Bianco e Lucchesi.