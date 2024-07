Festeggiati i 100 anni della Fratelli Manetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze,7 luglio 2024 - Dal piccolo laboratorio di via Del Moro nel centro di Firenze a due passi dal lungarno, all'attuale sede di via Padre Boffito nella zona di Peretola. Un secolo di vita per laAscensori fondata nel 1924, oggi alla quarta generazione. L'evento è stato festeggiato durante una serata tra arte e musica, nella cornice di Villa Castelletti a Signa, organizzata dalla famiglia, con Paolo, la moglie Maria José, i figli Filippo con la moglie Sara Cintelli, responsabile qualità e sicurezza, e Maria Silvia, moglie di Massimo Andrei, responsabile commerciale. Per launa lunga tradizione a gestione familiare, per giungere a questo importante e prestigioso traguardo. Nel corsoserata a Villa Castelletti premi particolari consegnati a Paoloe Rodolfo Cintelli (dipendente dal 1957) definite "colonne portanti" dell'azienda fiorentina, e per gli altri appartenenti a questa famiglia, che hanno ricordato l'impegno di tanti dipendenti i quali hanno permesso di raggiungere traguardi significativi, importanti e di prestigio.