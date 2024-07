È morto Ronny Murrone | addio all’anima del Tc Baratoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Pesaro, 7 luglio 2024 – È stato un triste risveglio quello di questa mattina al Tennis Club, funestato dalla notizia della morte del presidente, 68 anni, stroncato in poco più di un mese da una malattia che aveva già vinto tanti anni fa ma che la seconda volta non gli ha lasciato scampo. "ci ha lasciato e il circolo piange non solo il suo presidente, ma una grande persona - scrive il Tennis Clubin una nota -. Nel ricordarlo, il primo pensiero va alla sua disponibilità ad aiutare gli altri, soprattutto in caso di malattia, un tema al quale era molto sensibile". Tanto che, proprio ieri sera, era in programma la cena annuale dedicata allo Iopra, con 200 partecipanti e che è diventata, di fatto, una serata in suo onore.