Deadpool & Wolverine | l’incredibile sorpresa ad Euro 2024

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 7 luglio 2024) La campagna promozionale in vista del lancio al cinema diè approdata anche ad, glipei di calcio che si svolgono in Germania. Ieri, in occasione del match valido per le semifinali ditra Olanda e Turchia è arrivata una gustosaper tutti i fan Marvel Studios. Nell’intervallo del match, infatti, il simpatico(presumibilmente una controfigura di Ryan Reynolds) ha fatto una brevissima apparizione in campo, soffiando il pallone ai 22 calciatori. Chiaramente la trovata pubblicitaria ha trovato l’entusiasmo dei presenti, ma anche – e soprattutto – dei tanti fan sempre più in hype per l’uscita in sala di, il prossimo 24 luglio. He didn’t ask to be super, and he’s no hero.