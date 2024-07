Dalla Francia agli Usa fino all' Italia | il mal di popolo che ucciderà le democrazie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Abbiamo il mal di. Noi, i francesi e pure gli americani. E mentre ini nuovi bolscevichi guidati da Fratoianni e Salis progettano i Soviet nei quartieri di Roma e rivendicano le occupazioni e i buffi dei loro affitti non pagati, costruendo sui reati "etici” le fondamenta della nuova forma -Stato, fatta più di furbate che di batte per i diritti, inil mal dimieterà la prima vittima. Perché oggi finirà la quinta Repubblica. Qualunque sia l'esito delle elezioni. Qualunque sia il risultato della macedonia antisemita e filo Pu tin alla Melenchon, preparata dallo Chef d'elite più in crisi d'Europa, Emmanuel Macron per fermare con un arabesco elettorale la richiesta di cambiamento che viene dalle Banlieue e dalle campagne francesi.