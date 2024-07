Capponcelli Maggio e l’arte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Alle 20.30 di domani, presso la sala convegni dell’Autorità di sistema portuale in via Antico Squero 31 a Ravenna, è programmata una conversazione fra Lucae Paolosu ’I Taccuini della Darsena’ che l’artista ha realizzato nel corso degli ultimi 40 anni (nella foto sotto, la presentazione). Intanto rimarrà allestita fino a giovedì prossimo, 11 luglio, la mostra personale dello stesso Paolo, presso lo espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna Questi gli orari di visita dell’esposizione: tutti i giorni dalle 19 alle 22. L’ingresso alla mostra è libero. .