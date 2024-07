Calciomercato Roma Llorente saluta | la lettera ai giallorossi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Diegonon è più un calciatore dellae ha deciso di ringraziare iper la bella esperienza. “Posso solo dire Grazie! Un anno e mezzo indimenticabile in cui ho potuto essere felice e capire cosa significa il sentimentonista! Indossare la maglia dellaè stata una grande responsabilità ma allo stesso tempo una sensazione unica!”. Questo il saluto su Instagram. Il difensore non sarà riscattato dal club giallorosso. Un altro addio in difesa in casadopo quello di Leonardo Spinazzola. “Concludo questo periodo soddisfatto per aver difeso e lottato per questo scudo, lasciando tutto in campo con orgoglio e onore. Ricorderò sempre le grandi serate allo Stadio Olimpico, l’atmosfera dei derby e più di 70mila persone che cantavano l’inno della