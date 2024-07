Calciomercato Juventus individuato l’erede di Chiesa | è Gnabry il vero obiettivo di Giuntoli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 luglio 2024) Laè la regina del. Il dirigente Cristianoè scatenato e sono in contatto importanti operazioni in entrata e uscita. La ‘Vecchia Signora’ ha già definito due trattative di altissimo livello per il centrocampo: la coppia Douglas Luiz-Thuram sarà il reparto titolare nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. L’ex dirigente del Napoli è in continuo contatto con l’allenatore ex Bologna e le idee sono chiare. In porta è arrivato Di Gregorio e il polacco Szczesny è con la valigia in mano. In difesa le certezza sono Cambiaso, Bremer e Danilo. Laè alla ricerca del centrale al fianco di Bremer e nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome del francese Todibo del Nizza. L’alternativa è Kiwior dell’Arsenal. Il centrocampo e l’attacco La coppia di centrocampo sarà formata da Douglas-Luiz e Thuram, poi tanta fantasia in attacco.