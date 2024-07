Bayern Monaco ufficiale Olise dal Crystal Palace E Joao Palhinha è a un passo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024)scatenato in queste ore sul fronte del calciomercato. Il club bavarese ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo di Michael, 22enne attaccante proveniente dal. Contratto di cinque anni per il francese nato in Inghilterra e già protagonista nella nazionale Under 21 transalpina.in tre stagioni alha totalizzato 90 presenze: al club inglese andranno circa 50 milioni, bonus compresi. “Sarà una grande sfida giocare in un club così grande, era proprio quello che cercavo – spiega– Voglio dimostrare il mio valore facendo la mia parte per portare alla squadra quanti più titoli possibili nei prossimi anni.” Nel mentre ilnon si ferma, visto che sembra ormai a unanche l’arrivo di: intesa con il Fulham per 55 milioni, nei prossimi giorni il portoghese potrebbe già sostenere le visite mediche.