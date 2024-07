Wimbledon Shelton era una delle opzioni per Sinner agli ottavi Tra ombre e un servizio devastante

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) Una partita che si giocherà su pochi punti. Jannik(n.1 del mondo) se la vedrà contro l’americano Bendomani, nel secondo incontro sul campo-1 di. Un ottavo di finale con insidie per le qualità del tennista americano, che prima di questo Slam sembrava veramente in difficoltà, avendo ottenuto ben pochi riscontri positivi. Non è un caso che nei tornei di preparazione sull’erba, lo statunitense era stato sconfitto all’esordio sia a Stoccarda (dall’australiano James Duckworth) che al Queen’s (dal francese Giovanni Mpetshi Perricard), mentre a Maiorca non era andato oltre i quarti, battuto dal britannico Paul Jubb. Sui prati di Church Road il mancino degli States ha saputo uscire vincitore da tre batte, visti gli epiloghi sempre al quinto set contro Mattia Bellucci, Lloyd Harris e oggi opposto a Denis Shapovalov.