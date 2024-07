UFFICIALE – Zielinski nuovo giocatore dell’Inter! L’annuncio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 luglio 2024)è ufficialmente un. Dopo aver depositato il contratto, il club nerazzurro lo ha annunciato attraverso il sito– “Piotrè un. Classe, personalità e tanta esperienza nel campionato italiano: Piotr Zieli?ski, primopolacco della storia, è pronto a portare tutte le sue qualità in nerazzurro. Piotr Sebastian Zieli?ski nasce il 20 maggio 1994, in una Polonia giovane e che si affacciava con grandi speranze verso il futuro: le stesse che hanno segnato l’infanzia di Piotr, bambino dalla spiccata sensibilità che sognava di giocare a calcio in una zona dove comandano gli sport invernali”., un viaggio lungo fino all’Inter LA STORIA – “Zieli?ski impressiona per il suo talento e la sua tecnica: dopo un anno in Primavera il tecnico Francesco Guidolin decide di aggregarlo alla prima squadra friulana, con la quale disputa 20 partite in due stagioni tra il 2012 e il 2014, anno in cui viene mandato in prestito all’Empoli.