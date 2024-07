Tragedia al Giro d’Austria muore Andre Drege | fatale la caduta durante la quarta tappa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Roma, 6 luglio 2024 – Il mondo del ciclismo è sconvolto per la morte di: lanel corso dellae penultimadeld'Austria. Il 25enne norvegese è deceduto in seguito a unaa Heiligenblut,la discesa dal Grossglockner, la cima che rendeva 'regina' la frazione odierna vinta da Filippo Ganna. Chi eraIl corridore, in procinto di passare il prossimo anno con il Team Jayco Alula, non è sopravvissuto alle ferite riportate. Il velocista, tesserato per il Team Coop-Repsol, squadra Continental, in questo 2024 aveva vinto la classifica generale del Visit South Aegean Islands e del Tour of Rhodes, conquistando anche unaal Circuito delle Ardenne. Gli incidenti mortali alNon è il primo incidente mortale ald'Austria: nel 1962 perse la vite l'austriaco Anton Frisch, nel 1973 l'australiano Graeme Jose.