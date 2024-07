Torna Vitignanostock Si accendono i riflettori sugli artisti emergenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Il 30 e 31 agosto, per la 15ª edizione,Music Festival. L’evento, che si terrà al Parco delle Fonti di Meldola, animerà l’estate riunendo i talenti musicalipiù promettenti per due giorni di musica e intrattenimento. Il Festival è organizzato dall’associazione Socialbeat, con il patrocinio del Comune di Meldola e la collaborazione di numerose associazioni sociali, culturali e musicali, fra cui Parallelo 44. Il grande traguardo di quest’anno, spiegano Guido Tasselli e Federico Compagnone, co-fondatori disono "le grandi collaborazioni come il Mei Meeting delle etichette indipendenti, Rockin’ 1000, Radio Flyweb, Vidia Club e CosaScuola".diventa così il festival di riferimento nel panorama italiano per i giovani talenti.