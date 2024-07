Tony Effe interviene sul flirt con Giulia De Lellis | ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024)Dehanno una storia? Lui è intervenuto sulla questione.ha dichiarato a una fanDesi frequentano? Secondo le indiscrezioni tra i due c’è qual. In questi giorni è uscita anche la notizia che l’influencer avrebbe fatto una scenata di gelosia al cantante che si sarebbe avvicinato a una ragazza durante il matrimonio di Cecilia e Ignazio Moser. prima ancora, dopo il concerto di Geolier, i due sono stati paparazzati insieme e i fotografi di Chi li hanno seguiti per tutta la notte. Come riporta Biccy, una fan ha chiesto ase le voci sulcon la Defossero vere. Ma il cantante ha smentito la frequentazione: “Tranquille ragazze è tutto fake”. Da qui la fan che ha registrato il video ha aggiunto: “Me l’ha confermato lui, non sta conDe“.