Taylor il vice di Nagelsmann irrompe nel suo spogliatoio per insultarlo Bild

(Di sabato 6 luglio 2024) Sandro Wagner,del ct Julian, non ha preso particolarmente bene la decisione dell’arbitro Anthonydi non assegnare il rigore alla Germania sul fallo di mano di Cucurella., ildiWagnernel suoperSecondo quanto riportato dalla, alle 20:52 Wagner è stato visto far irruzione nellodell’arbitro; si è lamentato conalzando anche il tono della voce. Anche durante la partita, ilallenatore ha urlato verso i tifosi in tribuna. Ancora ignoto quello che gli abbia detto. Qualche minuto dopo, alle 22:03 sia Wagner che l’altroGluck, hanno discusso con. Erano presenti anche lo staff medico e gli altri collaboratori. La Germania esce a testa alta dagli Europei, tra gli applausi dei tifosi (Sueddeutsche) I riflettori puntati sul viso di Thomas Müller, i suoi occhi arrossati per le lacrime; piangeva per la sconfitta, perché probabilmente era la sua ultima partita in nazionale.