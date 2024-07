Strano quest’Europeo dove c’è chi può far politica e chi no

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) E quindi alla fine il difensore turco Demiral è stato squalificato per due giornate dopo avere esultato facendo il saluto dei Lupi Grigi (non esattamente un club di dopolavoristi dediti alle bocce): salterà i quarti e la possibile semifinale, ma adesso non esageriamo, c’è un limite anche alle “favole” e alle sorprese. Come si dice, l’Uefa ha voluto mandare un messaggio forte: no allamescolata con il calcio (ma i turchi all’Europeo li avete voluti voi, signori dell’Uefa, non certo io). Magari, mi viene da dire. Con il caso di Demiral siamo alle solite: se i gesti politici devono essere banditi, bisogna bandirli tutti, invece Mbappé che dice chi votare in Francia è un grande, e l’inginocchiamento dei Black lives matter (neppure loro una bocciofila di filosofi) era quasi un obbligo prepartita tre anni fa.