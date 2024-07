Spedizione punitiva in tre armati contro uno | lui reagisce e spara tutti arrestati per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 luglio 2024)a Fiano Romano (Roma). I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rieti, hanno arrestato quattro uomini,di nazionalità albanese, gravemente indiziati del reato di. La vicenda.di Fiano Romano: 4 arresti – (ilcorrieredellacitta.com)Prima la, poi il colpo di pistola. I Carabinieri hanno fatto luce su quanto avvenuto lo scorso 1 luglio nel centro di Fiano Romano, Comune in provincia di Roma. Tre fratelli di origine albanese, rispettivamente di 37, 39 e 40 anni,di spranghe in ferro e mazza da baseball hanno aggredito, per futili motivi, un connazionale, di 36 anni davanti ad un bar. La vittima però, per difendersi, ha estratto improvvisamente una pistola che aveva portato con sé – forse intuendo a cosa stesse andando in– ed ha esploso un colpo ferendo ad una gamba uno degli aggressori.