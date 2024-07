Pisa la base militare costerà più di mezzo miliardo con un raddoppio degli spazi previsti Gli ambientalisti | Impatto devastante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Finalmente si ha la chiarezza su ciò che sta avvenendo nell’area di(ex-Cisam, Coltano e la Tenuta Isabella di Pontedera) per la realizzazione della nuova: oltre aldelle superfici previste (da 70 ettari si passa a circa 140) ci sarà undei costi ritenuto da molti esorbitante; verranno infatti stanziati 520 milioni di euro. Procediamo però con ordine. Tutto inizia dalla proposta del Governo Draghi di realizzare nuove strutture militari presso. A causa delle proteste di pacifisti e, la zona destinata alla costruzione viene cambiata. Da Coltano si passa all’area Ex Cisam. Il modus operandi dell’operazione rimane un mistero; non si sa niente dei costi, dell’ambientale e di “chi ha deciso chi”.