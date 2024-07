Osimhen solo l’Al Ahli si è avvicinato alla clausola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 luglio 2024)è il caso di mercato che fa discutere all’ombra del Vesuvio. Ladi 130 milioni di euro rende l’attaccante nigeriano troppo costoso anche per le big di Premier. L’attaccante proprio in Inghilterra vorrebbe approdare. Tuttavia, secondo il Corriere del Mezzogiorno,gli arabi delsono riusciti ad avvicinarsi. La trattativa, però, sembra ancora non avviata. Il nigeriano, allora, è atteso da Conte al raduno di Castelvolturno e molto probabilmente partirà con i compagnivolta del ritiro estivo di Dimaro. Di seguito quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno., le parole del Corriere del Mezzogiorno “L’obiettivo è avviare la macchina del nuovo Napoli di Conte in tempo per la spedizione in Val Di Sole.