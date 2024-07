Omoda e Jaecoo Gruppo Chery lo sbarco sul mercato italiano è in grande stile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) In Europa per l’Europa. Questo il proclama di Shawn Xu, CEO diInternational e Vice President diInternational, fatto nel corso di unevento a Milano nel quale sono stati presentati i primi due modelli per l’Italia:5 e7.è unglobale presente in 5 Continenti, ha sei centri di Ricerca e Sviluppo, 17 stabilimenti, oltre 4 mila concessionari partner e più di 80 mila addetti in tutto il mondo. Nel 2023, i volumi di vendita delhanno raggiunto 1,88 milioni di auto. Con 940 mila vetture esportate nel 2023, ilha confermato per il ventunesimo anno consecutivo una stabile presenza sul podio dei maggiori esportatori. L’obiettivo è quello di entrare in oltre 60 mercati nei prossimi tre anni e di arrivare ad esportare un milione di auto entro il 2025 e il doppio entro il 2030.