Mamma si getta col figlio dal tetto | i vicini rompono il silenzio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 6 luglio 2024) Social.sicoldal: iil. L’Italia continua ad essere sconvolta da fatti di cronaca nera. In questi giorni un uomo è stato decapitato da suo fratello e una donna è stata uccisa a colpi di fucile dal suo ex compagno. Inoltre, in queste ore ad Ancona è stato trovato anche un corpo in via di decomposizione A queste tristi storie si aggiunge quella di unache si èta con ilda un. Idi casa hanno deciso di rompere il. ( dopo le foto) Leggi anche: Trovato corpo nel parco: è giallo in Italia Leggi anche: Pensava che la moglie lo tradisse poi arriva la diagnosi choc: cos’è successo Leggi anche: Giacomo Bozzoli e Antonella Colossi, la straziante rivelazione sulLeggi anche: Spunta in rete un nuovo folle gioco per adolescenti: fate attenzione ai vostri figli Rimini,sicoldal: i fatti A Rimini unasi èta con ilda un