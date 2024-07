Luino precipita in un dirupo | 62enne salvato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024)(Varese), 6 luglio 2024 – Un’escursione in montagna un sabato pomeriggio d’estate che ha seriamente rischiato di finire in tragedia. Se non è successo, è grazie alla prontezza deidel, che oggi intorno alle quattro sono intervenuti in un’area impervia della frazione Colmegna di, nella zona di via della Vittoria, per portare in salvo un uomo di 62 anni,to in una strapiombo sul lago. L’uomo stava camminando lungo un sentiero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto. Nonostante il volo, è riuscito far scattare l’allarme. Sul posto è intervenuta la squadra speleo-alpina-fluviale da Varese in supporto aideldi. Il sessantenne è stato recuperato e portato all’ospedale luinese. Spaventato e con alcune escoriazioni, le sue condizioni non sono comunque gravi.