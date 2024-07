LIVE Italia-Serbia Europei volley femminile U22 in DIRETTA | in serata è caccia al titolo a Lecce

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.22: A undici mesi di distanza dalla finale dei Campionati Mondiali U21 disputati in Messico, le azzurre si trovano nuovamente a competere per unimportante. La loro esperienza passata ha certamente contribuito a rafforzare la loro mentalità vincente e la loro capacità di affrontare le sfide più difficili. 20.19: Le ragazze della nazionalena di pallavolo, capitanate da Ribechi, hanno dimostrato grande abilità e determinazione ieri, superando un avversario forte al termine di una gara ben interpretata. Nei momenti decisivi, le azzurre sono rimaste concentrate e hanno saputo sfruttare ogni occasione per portare a casa la vittoria. 20.16: Le azzurre hanno sconfitto 3-1 in semifinale la temibile Polonia, cedendo il primo set del torneo, dopo le vittorie 3-0 nella pool con Lettonia, Ucraina e Turchia, e ora si trovano di fronte la, altra nazione che lavora molto bene allo giovanile e che in semifinale ha battuto 3-2 (25-20, 25-23, 20-25, 17-25, 15-10) la Turchia.